RIK TORFS COLUMN | Hereniging 31 juli 2018

00u00 0

In het Palazzo Braschi in Rome loopt een tentoonstelling over de Venetiaanse schilder Canaletto (1697-1768). Hij portretteerde zijn stad, de gebouwen die er stonden en de mensen die er rondliepen met ongewoon meesterschap. En hij kende ook veel succes in Engeland, Britten waren toen nog geen brexiteers. In de 18de eeuw maakten gecultiveerde en welgestelde Engelsen tijdens hun leven een 'grand tour' door Italië. Niet simpel, want treinen hadden nog geen vertraging omdat ze niet bestonden.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN