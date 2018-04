Rijverbod voor wegpiraat die aanrijding niet merkt na 17 pintjes 21 april 2018

00u00 0

De politierechtbank van Hasselt heeft de 57-jarige man uit Diepenbeek, die begin dit jaar aan Kerstmarkt Winterland drie twintigers van de baan maaide, veroordeeld tot een rijverbod van drie jaar en een celstraf van achttien maanden, waarvan zes met uitstel. De man had die namiddag naar eigen zeggen zeventien pintjes gedronken in het bijzijn van zijn broers. Na de feiten reed hij met een verbijzelde ruit naar een café, waar hij met een wodka-Red Bull voor zich werd opgepakt. Eerder was de man al vijf keer veroordeeld voor dronken rijden. "De houding van beklaagde is uiterst laakbaar", luidt het vonnis. "De uitspraak dat hij zo zat was dat hij niets gemerkt heeft, is zonder meer wraakroepend." De man moet ook 9.440 euro aan boetes betalen, waarvan 3.200 met uitstel. Uiteindelijk verklaarde de rechtbank Eric L. ook lichamelijk ongeschikt om nog met een wagen te rijden. (BVDH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN