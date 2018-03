Rijverbod voor Nathalie Meskens 28 maart 2018

Nathalie Meskens (35) heeft in de Brugse politierechtbank 15 dagen rijverbod en 675 euro boete gekregen. Het VTM-gezicht werd op 29 januari in Damme geflitst met 131 km/u in een zone 90. Meskens verscheen zelf niet in de rechtbank. Volgens haar advocaat kende ze de streek niet en was ze zich van geen kwaad bewust.

HLN