Rijstijl van 65-plussers wordt opgefrist

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde gaat de rijvaardigheden van 65-plussers opfrissen met nieuwe, laagdrempelige vaardigheidscursussen. Oudere automobilisten zullen tijdens enkele workshops rijstijladvies op maat krijgen en ze kunnen ook kennismaken met de verschillende hulpsystemen die vandaag in auto's zijn geïntegreerd. Het aantal 65-plussers op de weg stijgt door de toenemende vergrijzing. Verwacht wordt dat deze groep in 2030 meer dan 25% van de bestuurders uitmaakt. Internationaal onderzoek wijst uit dat senioren verhoudingsgewijs vaker betrokken zijn bij ongevallen die voortkomen uit 'complexe verkeerssituaties'. Het gaat dan onder meer over botsingen op kruispunten, bij het links afslaan, bij het invoegen op autosnelwegen of bij het wisselen van rijstrook.

