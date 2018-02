Rijst voor snelheidsduivels 17 februari 2018

Als hobbykok hebben wij het nut van microgolfrijst nooit begrepen. Wat heb je eraan dat je rijst in 90 seconden eetgaar is als dat bijhorende stukje kip bijvoorbeeld 15 minuten in de pan moet liggen? Daarom lijkt deze nieuwe snelheidsrijst van Bosto ons vooral iets voor mensen die er geen begeleidend stukje vlees of vis bij willen. Want dat is wél een pluspunt voor deze nieuwe microgolfrijst: de kruiden zitten er ook al bij. Verkrijgbaar in de combinaties 'kokosnoot & limoengras' en 'koriander & gember'. Het maakt andere sauzen meteen overbodig. Prijs voor 2 x 200 gram: 3,49 euro, verkrijgbaar bij onder meer Carrefour en Match. (StV)

