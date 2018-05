Rijschool verkoopt 300 rijbewijzen Vanaf 250 euro 24 mei 2018

Een 35-jarige bediende van rijschool Rijbewijs uit Borgerhout heeft aan driehonderd klanten een vals bekwaamheidsattest afgeleverd, zonder dat zij de verplichte 20 uur rijles hadden gevolgd. Met het valse attest konden de klanten een voorlopig rijbewijs afhalen op het gemeentehuis. De erkenning van de rijschool is al lang ingetrokken door het Vlaams Gewest. De procureur eiste gisteren een celstraf van 5 jaar tegen de bediende. Rachida N. had volgens de procureur maar één drijfveer: geld verdienen. De klanten betaalden tussen 250 en 1.050 euro voor een vals attest. Dat bracht haar meer dan 60.000 euro op. Advocaat Tim Smet vond het vreemd dat alleen de bediende werd vervolgd. "Waarom wordt de directeur van de rijschool gespaard? Hij vervalste de administratie om rijlessen in het zwart te kunnen verkopen." (PLA)

