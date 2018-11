Rijmplekken HET WEER 19 november 2018

We komen uit een koude nacht en tijdens de ochtend zijn er zowat overal rijmplekken mogelijk. Bovendien kan er lokaal tijdens de ochtend wat motregen vallen, en in de Ardennen zelfs lichte sneeuw. Er wordt niet veel verwacht, maar wel voldoende om op enkele plekken voor gladheid te zorgen. Die lichte neerslag trekt wel weg, en de rest van de dag blijft het meestal droog. Er hangt de hele dag veel bewolking en er is af en toe wat zon. De maxima liggen rond 6 graden en er staat een matige, schraal aanvoelende wind uit het oosten tot het noordoosten.

