Rijkste belegger Warren Buffett weigert te panikeren ondanks coronavirus

25 februari 2020

05u00 0 De Krant "Dalende koersen zijn goed voor mensen die van plan zijn heel hun leven aandelen te kopen", zegt Warren Buffett (89), met 78 jaar beurservaring op de teller de meest succesvolle belegger ter wereld. "Ik ga ook heel mijn leven eten kopen en hoop dat morgen de voedselprijzen zakken."

Puur toevallig had Buffett op zaterdag de jaarcijfers van zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway gepresenteerd. Dat betekent zoals altijd dat de maandag nadien een interview met televisiezender CNBC op de agenda staat.

'De toestand'

Omdat er duidelijk paniek heerste op de beurzen, werd er deze keer minder gepraat over Berkshire zelf. Iedereen wilde natuurlijk weten wat de bekendste belegger ter wereld dacht over 'de toestand'. Hoe schat hij het coronavirus in, en de gevolgen ervan voor de economie en de beurzen?

"Koop of verkoop je aandelen van bedrijven niet op basis van de krantenkoppen vandaag", was zijn advies. "Als je bedrijven koopt, hou je die normaal bij voor 10, 20 of 30 jaar. De vraag die je je moet stellen is: zijn de verwachtingen voor mijn bedrijf over zo veel tijd veranderd, in de jongste 24 uur? Volgens ons is dat niet zo."

Levenslang kopen

Eigenlijk zouden mensen tevreden moeten zijn als de koersen zakken, gaat Buffett verder. "Wie koopt er niet liever aan een lagere dan aan een hogere prijs? Mensen doen erg raar daarover. Ze zouden moeten hopen dat de aandelenkoersen zakken."

Buffett gaf mee dat hij zijn eerste aandeel kocht op 12 maart 1942, op een paar weken na 78 jaar geleden. Heel zijn leven bleef hij kopen, waardoor hij vandaag de vierde rijkste man ter wereld is. Sinds 1965 doet hij dat via Berkshire Hathaway, en op die tijd maakte hij van elke 100 dollar 27.440 dollar. Dat is ongeveer 138 keer beter dan het beursgemiddelde op Wall Street.

"Over lange periodes kopen we meer aandelen dan we verkopen", zei Buffett nog. En dus vindt hij lagere prijzen goed. "Ik ga ook heel mijn leven eten kopen en hoop dat de voedselprijzen morgen zakken."

Berkshire Hathaway

Zo goed het langetermijnparcours van Buffett oogt, zo slecht deed hij het vorig jaar. De beleggingsportefeuille van Berkshire Hathaway werd 11% meer waard tijdens een jaar waarin Amerikaanse aandelen gemiddeld bijna drie keer zo veel stegen.

Eén zwak beursjaar doet amper af aan zijn reputatie. De beleggersbrief van Buffett bij het jaarverslag wordt nog altijd druk gelezen, en op 2 mei zal tijdens de jaarvergadering opnieuw een arena van 40.000 mensen gevuld raken met allemaal aandeelhouders van hetzelfde bedrijf. Geen enkel bedrijf doet beter.