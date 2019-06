Exclusief voor abonnees Rijke industrieel vergeeft afperser 05 juni 2019

00u00 0

Een gefortuneerde industrieel uit het West-Vlaamse Ardooie heeft de rechter gisteren gevraagd om een afperser mild te straffen. "Ik praat de feiten niet goed en vraag daarom een symbolische schadevergoeding van 1 euro. Maar verder hoeft u hem wat mij betreft niet te straffen. Ik ken zijn situatie en begrijp hem een beetje." B.N. (44) uit Roeselare had in de zomer van 2017 een dreigbrief gestuurd naar de zakenman, voor wie hij in onderaanneming werkte. "Steek 250.000 euro in een zak en leg die in het gras langs de spoorweg. Geen politie of je familie moet het bekopen", luidde het. De CEO verwittigde toch de politie, die B.N. in een hinderlaag lokte en oppakte. "Ik heb veel spijt, maar deed het om mijn broer te helpen. Die kampt met zware schulden en zit in de psychiatrie." De rechter gaf gehoor aan de oproep en gunde hem opschorting van straf. (JHM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis