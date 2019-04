Exclusief voor abonnees Rijke Fransman ziet af van belastingaftrek voor miljoenengift 18 april 2019

De Franse miljardairsfamilie Pinault zal geen gebruik maken van de belastingaftrek voor haar gift van 100 miljoen euro, bedoeld voor de heropbouw van de Notre-Dame in Parijs. "Het is uitgesloten dat de Franse belastingbetalers deze last zouden moeten dragen", zegt François-Henri Pinault (82), de voorzitter van de familiale holding en de luxegroep Kering, die onder meer de merken Gucci en Yves Saint Laurent bezit. In Frankrijk ontstond discussie over de miljoenengiften van rijke Fransen. Critici vinden dat de bedrijven grote sier maken met (fiscaal aftrekbare) donaties, terwijl ze hun winsten parkeren in belastingparadijzen. Intussen heeft de Franse regering een wetsontwerp klaar om de fiscale aftrekbaarheid van particuliere giften tot 1.000 euro op te trekken naar 75 procent. (SRB)

