Exclusief voor abonnees Rijke Belgen leven vijf jaar langer 29 november 2019

00u00 0

De gezondheidskloof tussen lage en hoge inkomens in België is bij de grootste in West-Europa. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De levensverwachting in België is met 81,6 jaar hoger dan het Europese gemiddelde, maar de laagst opgeleide mannen en vrouwen leven naar verwachting wel tot vijf jaar korter dan de hoogst opgeleide. Dat komt door risicofactoren als roken, drinken en overgewicht. Daarnaast blijkt dat lager opgeleiden minder vaak een dokter opzoeken. Zo gaat 11% van de laagste inkomens onvoldoende naar de tandarts tegenover 0,4% bij de hoogste inkomens. Volgens de Europese Commissie moet ons land vooral inzetten op betere preventie, met bijvoorbeeld antirookcampagnes.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 34 minuten 08 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode