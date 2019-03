Exclusief voor abonnees Rijk worden zit in de genen 26 maart 2019

Succes en fortuin hebben wellicht minder te maken met hard werken en geluk dan met ons DNA. Schotse onderzoekers ontdekten dat de genetische opmaak van wie meer dan 117.000 euro per jaar verdient, verschilt van die van lagere inkomensgroepen. Ze analyseerden daarvoor de gegevens van 286.000 Britten. Een scan legde 24 'gouden genen' bloot die inwerken op intelligentie, het immuunsysteem, spier- en hartsterkte. Die kunnen het verschil maken tussen armoede en economische welvaart. Driekwart van onze genen is gelinkt aan intelligentie, maar ook onze fysieke kenmerken - die we deels hebben geërfd - bepalen mee hoe groot onze kans op rijkdom is.