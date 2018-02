Rijk worden? Koop whisky 21 februari 2018

00u00 0

Veel geld verdienen? Investeer dan in whisky. Volgens de Rare Whisky Apex 1.000, 's werelds grootste index voor Schotse whisky, is de luxedrank vorig jaar met 27,51 procent in waarde gestegen. Hij haalt daarmee het klassieke goud in, dat niet eens de helft in waarde steeg. Dat meldt veilinghuis Catawiki. Daar werden vorig jaar ongeveer 20.000 flessen whisky per opbod verkocht. Vooral zeldzame soorten zijn een uitstekende belegging. Flessen van distilleerderijen die niet meer bestaan, bijvoorbeeld. Maar ook historische merken zoals Macallan, Ardbeg, Bowmore en Glenmorangie zijn aanraders. Ook in Japan zit een goudmijn verstopt: flessen van Karuizawa werden al verkocht voor 100.000 euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN