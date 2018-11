Rijhulpsysteem Coyote wijst op gevaren van alcohol en gsm achter het stuur 28 november 2018

Wie in de wagen gebruikmaakt van rijhulpsysteem Coyote, krijgt voortaan waarschuwingen die op de gevaren van alcohol en gsm-gebruik achter het stuur wijzen. Concreet gaat het om de zinnen "verpest uw eindejaarsfeesten niet door een glaasje te veel, alcohol achter het stuur is gevaarlijk" en "verpest uw eindejaarsfeesten niet door een sms of een mail achter het stuur". De tekst verschijnt nog tot 15 januari 2019 op het scherm wanneer het toestel wordt opgestart, en dus niet tijdens het rijden. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) steunt het initiatief van Coyote. "Alle acties die bijdragen tot meer verkeersveiligheid, moedigen we aan", klinkt het. Dat het navigatiesysteem naast waarschuwingen voor files en spookrijders ook een functie bevat waarmee je mobiele radars en flitspalen kan signaleren, staat hier volgens Bellot los van. "Wij staan achter de idee van de waarschuwingsboodschappen, en dat is één aspect. De discussie over het verklikken van radars en flitspalen is nog een andere zaak. We keuren dat niet goed, maar in de praktijk blijkt het heel moeilijk te sanctioneren." (ND)

