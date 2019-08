Exclusief voor abonnees Rijeka legt Aberdeen over de knie VOLGENDE TEGENSTANDER 09 augustus 2019

Het had z'n tijd nodig, maar na een uur kreeg Rijeka gisteren de Schotse muur van Aberdeen dan toch gesloopt in de heenmatch van de derde voorronde van de Europa League. Ojo haalde Colak neer in de zestien en die zette de penalty zelf feilloos om. Twee minuten voor tijd maakte Muric er nog 2-0 van. Als AA Gent over een week Larnaca kan afschudden, lijkt de kans dan ook groot dat het de Kroatische club treft voor de playoffronde. (VH)