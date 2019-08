Exclusief voor abonnees Rijeka-coach: "Gent maakt indruk" 22 augustus 2019

"Gent is favoriet", zegt Rijekacoach Igor Biscan, die als speler in 2005 de Champions League won met Liverpool. "Dat zeg ik omwille van de resultaten die de club in het verleden heeft geboekt, maar ook omwille van een aantal individuen die me opgevallen zijn. Met name Odjidja, Yaremchuk, Kubo en David maakten een sterke indruk op mij. Gent speelt ook in een competitie die veeleisender is dan de onze. Maar dat belet niet dat we onze kans gaan."