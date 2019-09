Exclusief voor abonnees Rijdende auto beschoten met luchtdrukgeweer 02 september 2019

In Kuurne is zaterdagavond een rijdende auto beschoten met een luchtdrukgeweer. Een jongen van 14 die op de achterbank zat, werd door een projectiel geraakt in de hals. Gelukkig komt slachtoffer Thomas Herreman ervan af met een pijnlijke rode vlek. "Toen we vertraagden voor een verkeersdrempel hoorde ik iets tegen de auto 'ketsen'", vertelt vader Christophe Herreman. "Op hetzelfde moment voelde mijn zoon iets in zijn hals. Op z'n schoot lagen een stalen balletje en een paar stukjes glas." Niet afkomstig van de autoruit, want die stond open. Vader Herreman stopte om de hoek en controleerde zijn zoon en auto, maar vond vreemd genoeg geen schade aan de wagen. "Ik keerde ook nog terug naar de plek waar we beschoten werden, maar zag niemand meer." Hij heeft inmiddels ook aangifte gedaan bij de politie. Daar liepen meerdere meldingen binnen over jongeren die met een loodjesgeweer aan het schieten waren. (LSI/VHS)

