Rijden onder invloed van coke: "Wou me minder dronken voelen" 16 juli 2019

Een jonge autobestuurster is afgelopen weekend op de proppen gekomen met een opmerkelijk excuus. De 21-jarige vrouw werd aan de kant gezet en bleek naast één promille alcohol in haar bloed te hebben ook nog eens onder invloed te zijn van cocaïne. "Ik had twee lijntjes gesnoven omdat ik me dronken voelde. Nadien ging het beter", klonk het in haar verklaring. Het excuus leverde haar uiteindelijk weinig op. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort zal ze het mogen gaan uitleggen aan de politierechter. De vrouw riskeert naast een bijkomend rijverbod nog een boete die kan oplopen tot zo'n 3.000 euro. Afgelopen weekend betrapte de politie in Mechelen en Willebroek in totaal veertig chauffeurs die onder invloed van drugs of alcohol waren. (TVDZM)

