Exclusief voor abonnees Rijbewijs kwijt na straatrace op autoloze zondag 24 september 2019

De politie van Mechelen heeft eergisteren twee rijbewijzen ingetrokken op Autoloze Zondag. Een 35-jarige autobestuurder en een motorrijder van 25 werden door een patrouilleploeg opgemerkt ter hoogte van de Brusselpoort in Mechelen. Eerst haalde de autobestuurder de motorrijder in langs rechts. Aan de verkeerslichten maakten ze oogcontact en lieten ze de motoren van hun voertuigen brullen om elkaar uit te dagen. Zodra de lichten op groen sprongen, stoven beiden met een hoge snelheid weg. De motorrijder maakte daarbij een wheelie. Zo'n 250 meter moesten ze opnieuw stoppen voor het rode licht - het uitgelezen moment voor de politie om over te gaan tot een controle. Beiden mochten hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. (TVDZM)