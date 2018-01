Rijbewijs kwijt na rit onder invloed met peuter op schoot 24 januari 2018

Geen alledaags beeld maandagochtend voor de verkeersdienst bij de politie Schelde-Leie. "Onze collega's zagen plots een peuter met een fopspeen achter het stuur", klinkt het. Het 2-jarig zoontje zat op de schoot van zijn vader terwijl die op de Nieuwe Steenweg (N60) in Nazareth reed, een weg waar je 90 kilometer per uur mag. Daarnaast bleek ook dat de man en het kind geen gordel droegen, terwijl er nochtans een leeg kinderzitje op de achterbank stond. Toen agenten de 32-jarige uit Nazareth tegenhielden, bleek hij ook onder de invloed van cannabis. De man is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt en zal zich moeten verantwoorden bij de rechtbank. (DJG)