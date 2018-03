Rijangst? Probeer hypnose 24 maart 2018

In het Nederlandse Breda experimenteert een rijschool met hypnose om leerling-chauffeurs van hun rijangst af te helpen. Eigenares Linda Laene brengt hen in lichte trance. Vlak voor ze in de auto stappen, laat ze hen ontwaken. De kandidaat-chauffeurs zitten dus niet in comateuze toestand achter het stuur. "Het werkt super", zegt ze. "Na de hypnose hebben ze nog even die kriebel in de maag bij het wegrijden, maar daarna verdwijnt de angst vrij snel."

