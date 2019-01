Rij-instructeur fluistert antwoorden in op examen 23 januari 2019

Een 39-jarige zaakvoerder van de Antwerpse rijschool '100% geslaagd' staat voor de rechter omdat hij zijn leerlingen net iets te veel hielp bij hun theoretisch examen. Een kandidate werd in Deurne betrapt met een 'camerahemd'. In een knoopsgat zat een minicamera en er waren een zendertje en oortjes ingenaaid. Het cameraatje stuurde de vragen door naar de laptop van de rij-instructeur, die in zijn auto op de parking zat. Via een micro gaf hij het juiste antwoord. Mustapha El B., een Amsterdammer met Marokkaanse roots, wilde "landgenoten met beperkte kennis van het Nederlands helpen". Hij riskeert 18 maanden cel. Zijn rijschool is opgedoekt. (PLA)