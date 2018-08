Rigo maakt winnende goal voor PSV 20 augustus 2018

"Er gingen 1.001 dingen door me heen." Ongeloof heerste bij Dante Rigo (19) zaterdagavond. De Belg, opgegroeid in Tremelo maar al jaren bij PSV, maakte tijdens zijn invalbeurt op Fortuna Sittard de winnende treffer voor de Eindhovenaren: 1-2 in de laatste minuut. "Het was zeker niet de mooiste goal uit mijn loopbaan, maar wel de belangrijkste", was Rigo emotioneel. De middenvelder met een goeie trap stond deze zomer nochtans dicht bij een uitleenbeurt, op zoek naar meer speelminuten. Finaal bleef hij toch bij PSV, omdat hij veel vertrouwen voelde van trainer Mark van Bommel. De verwachting is dat hij de komende maanden af en toe aanspraak zal kunnen maken op een basisplek. Rigo ligt nog tot midden volgend jaar vast bij PSV, met een optie voor nog een seizoen. In Nederland voorspelt men dat de clubleiding er alles aan zal doen om hem voor langere tijd te houden. (PJC)

