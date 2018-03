Riemen los in eerste klasse Rafting Sporting Club Anderlecht 15 maart 2018

Was de titelrace een bootwedstrijd, dan had Anderlecht na gisteren een groot voordeel. Op de laatste stagedag in Jupille stond er rafting op het programma bij paars-wit. Een evenement dat fel gesmaakt werd door de spelers. Zij gingen tot het uiterste om als eerste over de finish te komen. Daarnaast een activiteit: touwklimmen en mountainbiken. Hein Vanhaezebrouck, die bij KV Kortrijk en AA Gent ook hamerde op het belang van teambuilding, hoopt dat zijn team zo als één blok de laatste rechte lijn van de competitie ingaat. Intussen zit AA Gent nog tot zondag in het Spaanse Campoamor. Gisteren stonden fitness en partijtjes tennisvoetbal op het programma. Met een ambitieuze Brecht Dejaegere: "Wij willen naar de Champions League." (PJC)

