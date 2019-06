Exclusief voor abonnees Riekaanval kost natuurliefhebber internering 15 juni 2019

00u00 0

Een zestiger uit Neerpelt die een riek in het gezicht van een andere man geplant had, moet geïnterneerd worden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Hasselt beslist. Gerard J. (64) had al jarenlang een vete met slachtoffer Alex Koster (62) uit Borgerhout. Die laatste had een chalet in een Peers natuurgebied, en dat was een doorn in het oog van J., een natuurliefhebber. Na een zoveelste discussie viel J. in augustus 2015 de man - die met zijn dochter aan het wandelen was in de buurt - aan met een riek. Koster kon wegvluchten met het meisje, maar verkeerde een tijd in levensgevaar.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis