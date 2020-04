Exclusief voor abonnees Richtlijnen 07 april 2020

Als (thuis)verpleegkundigen horen we bij de helden van nu, krijgen dagelijks applaus en worden door de man op straat met respect behandeld. Dit kan niet gezegd worden over onze overheid. Buiten het feit dat we bijna onmogelijk aan het nodige beschermingsmateriaal geraken, las ik in de nieuwe richtlijnen van Volksgezondheid (versie 1 april 2020) voor thuisverpleegkundigen dat wij geen mondmasker dienen te dragen bij de verzorging van onze patiënten, tenzij het veronderstelde of bewezen Covid-19-patiënten zijn. In dit laatste geval dient de verpleegkundige een chirurgisch masker en overschort te dragen. Indien er gevaar is voor druppelinfectie via de ogen, en indien deze voorradig zijn, kan er een veiligheidsbril gedragen worden. Is onze veiligheid bijkomstig? We hebben zeer nauw contact met onze patiënten, vaak oudere, bedlegerige en minder mobiele personen die we onder meer helpen bij het wassen. Een chirurgisch masker geeft totaal niet voldoende bescherming bij Covid-19. Indien we als zelfstandige ziek worden of overlijden aan de gevolgen van Covid-19, is er totaal geen vangnet voor onszelf of ons gezin. En wat als we onwetend de besmetting doorgeven aan onze patiënten? Zijn zij geen bescherming waard? Deze schandalige richtlijnen zijn allicht ingegeven door het tekort aan maskers.

Filip Destryker, gegradueerd verpleegkundige wondzorg, Ternat

