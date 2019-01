Richeze aangereden op training 11 januari 2019

00u00 0

De 35-jarige Argentijn Maximiliano Ariel Richeze (Deceuninck-Quick.Step) is tijdens een trainingstocht in de buurt van Buenos Aires aangereden door een wagen. Richeze, een van de beste lead-outs van het peloton, bereidde zich voor op zijn competitiedebuut in de Ronde van San Juan (27/1-3/2). Volgens de eerste berichten is zijn fiets compleet gebroken, maar liep hij geen ernstige verwondingen op. Vandaag ondergaat hij nog wel een preventief scanonderzoek. De schade beperkt zich voorlopig tot schaafwonden. "Maar het had veel erger kunnen zijn", gaf hij mee op de website Ciclismo Internacional. "Ik keek toevallig achterom en zag een auto op mij afkomen. De vrouwelijke bestuurster zei achteraf dat haar remmen het niet meer deden." (XC/JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN