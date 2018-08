Ricciardo krijgt straf en start achteraan op Monza 29 augustus 2018

FORMULE 1

Komende zondag start Nico Hulkenberg tien plaatsen verderop dan zijn kwalificatiepositie. De straf die hij kreeg voor zijn rol in de crash vorige zondag in Francorchamps. Ondertussen weet ook Daniel Ricciardo al dat hij zondag achteruit moet op de grid. Red Bull monteerde immers de nieuwe motor van Renault in zijn machine, maar de Australiër had zijn quota van drie exemplaren al opgebruikt. Hij zal dus helemaal achteraan moeten starten. Dat is niet het geval voor zijn teamgenoot Max Verstappen.