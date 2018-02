Rhizo-scholen krijgen nieuwe naam 08 februari 2018

Twee scholen van de katholieke scholengroep gaan onder een nieuwe naam verder, om een duidelijker profiel te hebben. De RHIZO-school voor mens en samenleving wordt de zorgkrachtschool. Die school omvat vanaf 1 september in een nieuw gebouw in de Beheerstraat 10 in Kortrijk alle sociale en zorgwetenschappelijke richtingen, die vroeger deel uitmaakten van het Sint-Niklaasinstituut en het Stella Marisinstituut. De RHIZO-esthetiekschool, kappersschool en de afdeling van mens & samenleving in de Deken Camerlyncklaan worden de lifestyleschool. De lifestyleschool bestaat uit haarzorg, schoonheidsverzorging en sociale en technische wetenschappen en zit samen met de sportschool in de Camerlyncklaan. (LPS)