Rezaei weer bij de groep 10 juli 2018

Rezaei (Charleroi), die vorige week in Iran in het huwelijk trad, heeft zich in Mierlo bij de groep gevoegd. Penneteau (rug) en Semedo (hamstrings) trainen apart. (AR)

