Rezaei valt uit, Dennis hervat 05 juli 2019

Pech voor Kaveh Rezaei, die gisteren geblesseerd van het oefenveld stapte. De Iraniër, die vorig seizoen van de ene blessure in de andere sukkelde, kon niet verder door pijn aan de voet. Afwachten of hij op stage nog in actie komt. Goed nieuws is er dan weer voor Dennis, die na Vlietinck, Fadiga en Mitrovic ook op zijn beurt bij de groep aansloot. De Nigeriaan is definitief verlost van zijn enkelblessure en komt morgen tegen AZ Alkmaar mogelijk in actie.