Exclusief voor abonnees Rezaei meteen aan aftrap? 31 augustus 2019

Volgens Belhocine is Rezaei conditioneel in orde om meteen te worden ingezet. Het zou niet verwonderlijk zijn, mocht hij op de Freethiel aan de aftrap komen. In combinatie van die andere nieuwkomer, Nicholson. (AR)

