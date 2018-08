Rezaei meteen aan aftrap "Kaveh kent ons voetbal" 25 augustus 2018

00u00 0

Tenzij Ivan Leko vandaag nog van gedacht verandert, start Club Brugge morgen met Siebe Schrijvers en nieuwkomer Kaveh Rezaei voorin. Op rechts krijgt Dennis opnieuw de voorkeur op Cools, die vorige week op Antwerp niet helemaal fit was en op de bank begon. Achterin is het voor Mechele nog iets te vroeg. Vooral Poulain heeft nood aan een goeie prestatie wil hij zijn basisplaats de komende weken niet verliezen: "Kaveh kon slechts drie keer meetrainen, maar anderzijds kent hij de competitie en ons voetbal", aldus Leko gisteren. "Hij en Amrabat passen perfect in ons plan, ik ben dan ook blij met deze twee transfers. Nu zijn we héél compleet en is het een kwestie van zo snel mogelijk op ons sterkst te zijn. Anderlecht doet het heel goed, maar ik geloof dat we beter zijn dan zij en deze match moeten kunnen winnen. De topper valt voor ons beiden héél vroeg in het seizoen, maar dat moeten we accepteren. Of we Santini-Dimata vrezen? Twaalf goals in vier matchen is véél, maar we hebben een goeie analyse gemaakt en beschikken over de middelen om hen af te stoppen." Club traint vandaag een laatste keer in de aanloop naar de topper. Blauw-zwart doet dat zonder de geblesseerde Mata (adductoren), Vossen (knie) en Nakamba (knie). Diatta (polsbreuk) traint mee, maar is nog niet wedstrijdfit. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN