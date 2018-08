Rezaei klaar voor Anderlecht 24 augustus 2018

Kaveh Rezaei is klaar voor zijn blauw-zwart debuut. De nieuwe spits van Club Brugge sukkelt al enkele weken met de knie, maar trainde gisterochtend probleemloos mee met de groep. Het is dan ook aannemelijk dat de van Charleroi overgenomen aanvaller meteen in de basis zal starten, in de wetenschap dat de geschorste Wesley en de geblesseerde Vossen (knie) ontbreken. Tijdens zijn uitstekende fysieke test was er niets te merken van de hinder die Rezaei ervaart aan de knie. Afwachten of de nieuwe nummer tien zondag meteen zijn stempel kan drukken in de kraker tegen Anderlecht. (TTV)