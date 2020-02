Exclusief voor abonnees Rezaei: "Eerste hattrick in België, maar in Iran heb ik dat vaker gedaan" 10 februari 2020

Het wordt almaar duidelijker dat de terugkeer van Kaveh Rezaei een gouden zaak is voor Charleroi. Met zijn drie doelpunten tegen Zulte Waregem - twee met rechts, één met het hoofd - zit de Iraniër aan elf treffers. Beter doen dan tijdens zijn eerste passage bij de Carolo's - Rezaei scoorde in 2017-2018 zestien keer - is perfect haalbaar. En topschutter worden, zoals Thirifays (1949), Akpala (2008) en Perbet (2016) hem dat in Zebra-shirt voordeden? Ook dat is mogelijk al zal hij - indien de ploeg PO 1 speelt - alvast twee van de tien wedstrijden missen, vermits hij tegen Club Brugge niet mag worden opgesteld. Dat geldt ook voor de return in de reguliere competitie van zondag 23 februari. Rezaei ligt er niet wakker van. "Reglement is reglement. En wat het aantal doelpunten betreft: scoren maakt me blij, maar ik ben niet uit op persoonlijk succes. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou ik mezelf opzadelen met extra druk in een mindere periode en riskeert mijn rendement voor het collectief daaronder te lijden. Wie afwerkt is van geen belang. Vieren doen we samen." Rezaei maakte zijn eerste goal in de toegevoegde tijd van de eerste helft. "Een prachtige doorsteek van Ali (Gholizadeh), maar oog in oog met de doelman is altijd een beetje stresserend. Het is me gelukt rustig te blijven en het doelpunt te maken dat ons toeliet de tweede helft aan te vatten met een bevrijd gevoel. Dit is mijn eerste hattrick in België, maar in Iran heb ik dat wel vaker gedaan. Zes of zeven keer, denk ik." We vonden er slechts één terug, maar geloven Rezaei op zijn woord. Zoals we hem geloven als hij zegt dat de groep op scherp staat om morgen tegen KV Mechelen een beslissende stap te zetten richting PO 1. (AR)

