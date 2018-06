Reynders wil paars-wit in gerenoveerde Heizel 29 juni 2018

Nu er geen nieuw nationaal stadion komt op Parking C van de Heizel, klinkt de roep om de renovatie van het Koning Boudewijnstadion opnieuw luider. Gangmaker voor dit renovatiedossier is federaal minister Didier Reynders. Die wil in de plannen ook Anderlecht betrekken. Vraag is of Marc Coucke openstaat voor een dergelijk scenario. Coucke heeft nooit weggestoken dat hij graag een eigen, nieuw stadion voor Anderlecht bouwt. Reynders bevestigde evenwel dat verschillende gesprekken reeds hebben plaatsgevonden. (MJR)

