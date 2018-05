Reynders vraagt genade voor ter dood veroordeelde Belgische Syriëstrijder 23 mei 2018

Buitenlandminister Didier Reynders (MR) vraagt Irak om de doodstraf voor de Belgische Syriëstrijder Tarik Jadaoun te herleiden tot een celstraf. De jihadist (29) uit Verviers is gisteren in Bagdad veroordeeld tot de 'ophanging tot de dood'. Jadaoun werd vorig jaar gearresteerd tijdens de slag om IS-bolwerk Mosoel. Tegen Amerikaanse onderzoekers gaf hij zijn betrokkenheid bij aanslagen toe en verklaarde hij dat hij zelf een aanslag wou plegen. Later trok hij die woorden in. Hij wilde terugkeren naar ons land en samenwerken met onze veiligheidsdiensten, maar stuitte op een njet. "België vraagt de Iraakse overheid om de doodstraf om te zetten in een celstraf", aldus Reynders. "Principieel is ons land tegen de doodstraf, ongeacht voor welke feiten." (KAV)

