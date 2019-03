Exclusief voor abonnees Reynders stap dichter bij Europese topjob 28 maart 2019

Ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR) is nog steeds topkandidaat om de nieuwe secretaris-generaal van de Raad van Europa te worden. Twee medekandidaten zijn afgevallen, waardoor enkel nog zijn Kroatische ambtgenoot Marija Pejcinovic Buric roet in het eten kan gooien. De parlementaire vergadering van de in Straatsburg gevestigde instantie kiest eind juni, na de verkiezingen dus, wie de topfunctie vanaf 1 oktober mag bekleden. De huidige secretaris-generaal, de Noor Thorbjørn Jagland, zwaait dan af. De Raad van Europa is vooral bekend van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ook landen als Rusland en Turkije zijn erbij aangesloten.