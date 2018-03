Reynders heeft nog werk Brussel 10 maart 2018

Al weken gaat het in de berichtgeving over de politieke toekomst van Brussel maar over twee fenomenen: de opmars van de N-VA en MR-voorman Didier Reynders die dat als enige toejuicht. Maar als Reynders echt minister-president van Brussel wil worden, heeft hij nog werk. Na de nieuwe golf van schandaaltjes rond de vzw Gial en dergelijke, zakt PS in de peiling naar 16,6%. Maar dat is veraf van het Samusocial-dieptepunt van vorige zomer, toen de socialisten maar 12% haalden. MR stijgt naar 17,8%, maar dat ligt nog een eind onder het verkiezingsresultaat van 2014 (23%). In Brussel is vooral Ecolo aan een remonte bezig (13,5%). N-VA haalt opnieuw 6%, wat in de Nederlandse taalgroep van het Brussels Gewest een meerderheid betekent. (DDW)

