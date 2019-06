Exclusief voor abonnees Reynders en Vande Lanotte vandaag naar koning 17 juni 2019

Informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte brengen vandaag voor de tweede keer verslag uit bij koning Filip over de federale regeringsvorming. De verwachting is dat hun opdracht zal worden verlengd. Voorlopig kunnen de twee niet veel meer doen dan verkennen. Er zijn door de verschillende partijen zoveel veto's uitgesproken dat werkelijk niets mogelijk is. Daar zal niet gauw verandering in komen. Sowieso ligt de focus van alle partijen eerst op de regionale regeringen. Pas als die er staan, zal er serieus naar de complexe federale puzzel gekeken worden. (ARA)