Reynders en Vande Lanotte stellen nota op

13 juli 2019

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hebben gisteren verslag uitgebracht bij de koning. Het duo had de afgelopen weken gesprekken met alle acht de potentiële regeringspartijen: de socialistische, groene en liberale familie én N-VA en CD&V. Volgende week zal het duo een 'preformatienota' opstellen op basis waarvan partijen kunnen aangeven of ze wel of niet willen onderhandelen over een nieuwe federale regering. In de nota zal bijvoorbeeld staan wat de partijen prioritair vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de begroting, koopkracht, armoedebestrijding, jobcreatie, klimaat, pensioen, migratie... Vande Lanotte, die volgende week in het buitenland zit voor een universitaire opdracht, werkt mee vanop afstand. In de laatste week van juli zullen ze nog een laatste gespreksronde houden.

