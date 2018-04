Reynders: "Belfius naar beurs, met of zonder oplossing Arco" 23 april 2018

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) hoopt dat de gedeeltelijke beursgang van Belfius nog voor dit jaar is. "Met of zonder een oplossing voor de Arco-coöperanten", stipt hij aan. "Mijn overtuiging is dat Belfius naar de beurs moet, wat de Europese Commissie ook zegt." Eerder lieten Open Vld en N-VA zich al in die richting uit, maar CD&V is vastbesloten dat er éérst een oplossing moet komen voor de Arco-gedupeerden, zoals afgesproken in het Zomerakkoord. In de entourage van premier Charles Michel (MR) is te horen dat dat inderdaad nog steeds de bedoeling is.