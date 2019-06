Exclusief voor abonnees Reyes reed 237 km/u bij dodelijke crash 04 juni 2019

Een klapband aan hoge snelheid liep zaterdag fataal af voor José Antonio Reyes (35). Twee dagen na de dodelijke crash van de Spaanse ex-international, schrijft de krant Mundo Deportivo dat Reyes liefst 237 km/u reed toen zijn luxewagen van de baan ging en in brand vloog. Bij de crash kwam ook een familielid van de ex-aanvaller van onder meer Real Madrid en Sevilla om en raakte een ander familielid ernstig gewond. In dat licht liet ex-ploegmaat Santiago Cañizares zich op Twitter kritisch uit over de rijstijl van Reyes. "Te snel rijden is onverantwoord. In het ongeval waren er naast de bestuurder nog slachtoffers. Daarom verdient Reyes geen eerbetoon als een held." Die tweet schoot bij veel rouwenden in het verkeerde keelgat en Cañizares stelde nadien zijn tweet bij. "Misschien had ik me anders moeten uitdrukken. Reyes verdient een gepast eerbetoon en een geweldige herinnering aan zijn carrière."

