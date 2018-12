Revolutionaire plasticvanger... vangt geen plastic 13 december 2018

Slecht nieuws voor Boyan Slat, de 24-jarige Nederlander die de Grote Oceaan plasticvrij wil maken: zijn revolutionaire plasticvanger 'The Ocean Cleanup' werkt niet. Het schoonmaaksysteem dat Boyan bedacht, beweegt te langzaam en houdt het plastic dat in de Grote Oceaan wordt verzameld niet vast, waardoor het niet kan worden opgevist. De Nederlander geeft echter niet op en zegt dat hij rekening heeft gehouden met dergelijke euvels. Hij heeft er vertrouwen in dat zijn uitvinding hersteld en aangepast kan worden. Er is ook goed nieuws: in de 600 meter lange arm die op zee drijft en zo het plastic vangt, zijn geen levende dieren aangetroffen.

