Reviewcommissie laat De Camargo vervolgen 05 februari 2019

De Reviewcommissie heeft beslist Igor De Camargo (35) te laten vervolgen door het Bondsparket. De spits van KV Mechelen ging afgelopen zaterdag in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Westerlo te fel door op het scheenbeen van Ambroise Gboho. De Camargo kreeg voor die fout een gele kaart, maar zou nu toch een schorsing riskeren. Het dossier komt volgende week dinsdag (12 februari) voor de Geschillencommissie. De Mechelse topschutter is dus speelgerechtigd voor het thuisduel van komende zaterdag tegen OH Leuven. (ABD)