Exclusief voor abonnees Revanche voor Nederland in wegrit vrouwen? 28 september 2019

00u00 0

Zo, dát was een dreun voor Van Vleuten, Van der Breggen en co in de WK-tijdrit voor vrouwen. Compleet belachelijk gemaakt, werden ze door de Amerikaanse Dygert. Vandaag, om 12.40u Belgische tijd, is het uur van revanche aangebroken in de wegrit (149,4 km). Nederland, met onder meer een herboren Marianne Vos, kondigt zich aan als collectieve topfavoriet. Bij België ontbreken Jolien D'hoore en Lotte Kopecky. Ons land gooit De Vuyst, Demey, Van de Velde, Van den Steen en Belgisch kampioene Vandenbulcke in de strijd. (JDK)