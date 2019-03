Revanche voor Goffin vandaag? 25 maart 2019

David Goffin (ATP 20) gaat vandaag in de derde ronde van de Miami Open op zoek naar een revanche tegen de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 16). In de achtste finale van Roland Garros vorig jaar verloor de Luikenaar verrassend van de 26-jarige gravelspecialist. Van hardcourt is Cecchinato gelukkig niet zo'n grote liefhebber, twee weken geleden verloor hij nog zijn eerste partij op Indian Wells.

