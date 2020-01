Exclusief voor abonnees Revanche voor Ewan, Philipsen pakt puntentrui 23 januari 2020

00u00 0

Lily was er. Zijn schattige dochter en geluksbrenger. En dus won Caleb Ewan de tweede rit in de Tour Down Under. Zoals hij dat eerder al deed, in de elfde rit van de Tour 2019 en de Schwalbe Classic van afgelopen zondag. "Drie keer al kwam ze naar de koers, drie keer won ik."

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis