Reuzentelescoop van Arecibo gered 07 april 2018

00u00 0

Jodie Foster ontdekte er buitenaards leven mee in de film 'Contact' uit 1997. Ook in het echt hebben astronomen er tal van interessante ontdekkingen mee gedaan - zij het nooit buitenaards leven gevonden. Maar de reusachtige radiotelescoop van Arecibo in Puerto Rico was al een tijdje bedreigd met sluiting, wegens geldgebrek. Nu is er een financiële redder in nood gevonden, een consortium onder leiding van de University of Central Florida in Orlando. Dat meldt het Amerikaanse blad Science.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN