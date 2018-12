Reuzenkrokodil die visser doodbeet gevangen op Filipijnen 04 december 2018

Op de Filipijnen is een 500 kilo zware zoutwaterkrokodil gevangen die volgens locals vorige week een visser doodbeet. Het 4,75 meter lange reptiel werd gevangen in een rivier op het eiland Palawan. Eerder was het levenloze lichaam van een 33-jarige man aangetroffen waarvan de rechterarm en het linkerbeen waren afgebeten. Het 50-jarige dier werd vervolgens naar een krokodillenboerderij gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie wordt zijn maag leeggepompt om de zaak uit te klaren. In 2011 werd op de Filipijnen een krokodil gevat die meer dan een ton woog en 6,17 meter lang was.

HLN